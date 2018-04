MÄRKTE-Charttechnik schiebt Aurubis an MDax-Spitze

Frankfurt, 18. Apr (Reuters) - Charttechnische Kaufsignale haben am Mittwoch Aurubis an die MDax-Spitze geschoben. Die Aktien von Europas größtem Kupferkonzern stiegen bei überdurchschnittlich hohem Umsatz um 8,6 Prozent auf ein Zwei-Monats-Hoch von 75,80 Euro. “Die Aktien profitieren von einem charttechnischen Ausbruch und der guten Stimmung bei einigen britischen Minenwerten wie Antofagasta”, sagte ein Händler. Die Titel des britischen Bergbaukonzerns zählten mit einem Plus von über drei Prozent im “Footsie” zu den Top-Favoriten.

Auch der höhere Kupferpreis spiele eine Rolle, sagte ein anderer Händler. Eine Tonne Kupfer verteuerte sich an der Londoner Metallbörse am Mittwoch um 2,3 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Hoch von 7036 Dollar.

Aurubis haben in den vergangenen drei Monaten per Dienstagabend über 16 Prozent verloren. “Eine Erholung war da eigentlich überfällig”, kommentierte ein weiterer Händler. Erst Anfang April hatten die Analysten der DZ Bank die Aktien auf “kaufen” von “halten” hochgestuft und dies unter anderem auch mit den Kursrückgängen begründet. Das seien günstige Einstiegschancen, schrieben die Analysten in einer am 5. April veröffentlichten Kurzstudie. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)