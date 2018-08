MÄRKTE-Abtritt von Australiens Regierungschef treibt Aussie-Dollar

Frankfurt, 24. Aug (Reuters) - Der Rücktritt von Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull hat der heimischen Landeswährung am Freitag Auftrieb gegeben. Der Australische Dollar kletterte in der Spitze um 0,6 Prozent auf 0,7920 US-Dollar. Wegen der Regierungskrise hatte der Aussie-Dollar in den vergangenen Tagen zuletzt gut ein Prozent verloren. Turnbull gibt seinen Posten nach einer Parteirevolte an den bisherigen Schatzkanzler Scott Morrison ab. Der Rückhalt für den von schwachen Umfragewerten gebeutelten Turnbull war zuletzt geschwunden. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

