MÄRKTE-Hoffnungen auf Nafta-Einigung geben Autoaktien Auftrieb

London, 27. Aug (Reuters) - Hinweise auf Fortschritte in den Verhandlungen über eine Reform des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) haben am Montag die deutschen Autowerte angeschoben. Auslöser waren Äußerungen vom Wochenende zum Fortgang der Nafta-Gespräche. Nach Worten von US-Präsident Donald Trump ist eine Einigung mit Mexiko nahe. Der Verhandlungsführer der kommenden mexikanischen Regierung, Jesus Seade, sagte, die Frage neuer Regeln im Autosektor sei in den Beratungen mit dem US-Handelsbeauftragten U.S. Trade Robert Lighthizer “im Grundsatz geklärt” worden. Die Gespräche zwischen beiden Seiten sollten am Montag fortgesetzt werden. Nach einem Durchbruch müsste später auch der Nafta-Partner Kanada ins Boot geholt werden.

Insbesondere die Autobauer profitieren von einem reibungslosen Handel zwischen den USA und Mexiko, denn sie verkaufen in mexikanischen Fabriken produzierte Fahrzeuge auf dem US-Markt. Daher legten BMW-Aktien 1,8 Prozent zu, Volkswagen-Titel 1,4 Prozent und Daimler-Papiere 1,1 Prozent. Der europäische Branchenindex notierte gut ein Prozent im Plus. “Die größten Risiken, die auf dem Markt lasteten, waren Handelskriege”, sagte Portfoliomanager Angelo Meda vom Vermögensverwalter Banor SIM in Mailand. Daher werde jede Entspannung auf diesem Gebiet den Börsen helfen. Auftrieb gab es auch für den mexikanischen Peso, der zum Dollar um 0,7 Prozent stieg. (Reporter: Helen Reid, Tom Finn, geschrieben von Georg Merziger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)