MÄRKTE 11-Erleichterungsrally bei Autobauern nach Diesel-Gipfel

Frankfurt, 02. Aug (Reuters) - Anleger freuen sich über den Ausgang des Diesel-Gipfels: Die Aktien der großen Autobauer drehten am Mittwochnachmittag ins Plus. BMW, Daimler und Volkswagen gewannen bis zu 0,7 Prozent. Die Titel der Opel-Mutter Peugeot notierten in Paris 0,2 Prozent höher.

Dem Branchenverband VDA zufolge wollen die Hersteller den Schadstoff-Ausstoß von mehr als fünf Millionen Diesel-Fahrzeugen per Software-Update reduzieren. Die Nachrüstung sei für die Kunden kostenlos. "Die Automobil-Industrie hat gewonnen, weil dies die billigste Lösung ist", sagte ein Börsianer. Es ist allerdings umstritten, ob die Software-Lösung ausreicht, um die drohenden Fahrverbote in Ballungszentren zu verhindern. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)