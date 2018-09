MÄRKTE-Mittelfristziele hieven Softwarefirma Aveva auf Rekordhoch

Frankfurt, 19. Sep (Reuters) - Überraschend optimistische mittelfristige Geschäftsziele geben Aveva Auftrieb. Die Aktien der britischen Softwarefirma stiegen am Mittwoch um bis zu 9,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 3084 Pence.

Das Unternehmen peilt ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine operative Marge von 30 Prozent an. Der Markt habe bislang mit einem Wachstum von weniger als fünf Prozent und einer Gewinnspanne von höchstens 28 Prozent gerechnet, schrieben die Analsten des Vermögensverwalters Investec in einem Kommentar.