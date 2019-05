MÄRKTE-Übernahmefieber treibt Avon - Spekulationen auf Natura-Offerte

Frankfurt, 22. Mai (Reuters) - Übernahmespekulationen treiben den Kurs des US-Kosmetikkonzerns Avon vorbörslich um rund 20 Prozent nach oben. Wie die Zeitungen “Wall Street Journal” und “Financial Times” am Mittwoch berichteten, steht eine Offerte des brasilianischen Rivalen Natura Cosmeticos bevor. Der “FT” zufolge will sich der Body-Shop-Mutterkonzern Avon in einer mehr als zwei Milliarden Dollar schweren Transaktion einverleiben. Eine offizielle Mitteilung solle es noch am Mittwoch geben, hieß es.

Übernahmefantasie gibt es bei den Avon-Papiere schon länger, seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt. Gemessen am Schlusskurs von Dienstag ist Avon Refinitiv-Daten zufolge an der Börse 1,42 Milliarden Dollar wert.