MÄRKTE-Anleger decken sich nach Kaufempfehlung mit Axel Springer ein

Frankfurt, 28. Aug (Reuters) - Analysten von Barclays haben den Daumen gehoben für Axel Springer und den Aktien am Dienstag damit einen Schub gegeben. Die Titel kletterten um bis zu 4,4 Prozent auf ein Drei-Wochen-Hoch von 63,60 Euro und waren mit Abstand der gefragteste Wert im Nebenwerteindex MDax. Die US-Investmentbank Barclays hob ihr Rating für die Aktien auf “overweight” an von “equal weight” und begründete den Schritt mit einer positiven Geschäftsaussicht für Axel Springer. Der Medienkonzern, der unter anderem die “Bild”-Zeitung und “Die Welt” herausgibt, werde voraussichtlich mit seinen Neun-Monats-Zahlen für positive Überraschungen sorgen.

Axel Springer will am 7. November über den Geschäftsverlauf des dritten Quartals berichten. Das Kursziel für die Aktie senkten die Barclays-Analysten auf 70 Euro von 71 Euro. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger