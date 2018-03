MÄRKTE-Mögliche Kapitalerhöhung setzt Axel Springer zu

Frankfurt, 19. Mrz (Reuters) - Die Gedankenspiele zu einer Kapitalerhöhung belasten die Axel-Springer-Aktien. Die Anteilsscheine des Verlagshauses verloren am Montag nach anfänglichen Gewinnen bis zu 2,5 Prozent.

In einem vorab veröffentlichten Interview des “Manager Magazins” sagte Konzernchef Mathias Döpfner, mit der Ausgabe neuer Aktien könnten Zukäufe finanziert werden. Großaktionärin Friede Springer könne an der Kapitalerhöhung teilnehmen, um ihre Mehrheit abzusichern. Dem Magazin zufolge könnte eine Entscheidung hierzu bereits in den kommenden Tagen fallen.

