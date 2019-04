MÄRKTE-Führungswechsel bei Babcock kommt bei Anlegern gut an

Frankfurt, 03. Apr (Reuters) - Ein Wechsel an der Führungsspitze von Babcock International hat den Anlegern des britischen Industrie- und Militär-Dienstleisters am Mittwoch gefallen. Die Aktien kletterten an der Londoner Börse um bis zu 2,7 Prozent auf 517 Pence. Die Rolls-Royce-Managerin Ruth Cairnie soll künftig den Verwaltungsrat von Babcock leiten. Sie wird den bisherigen Vorsitzenden Mike Turner Mitte Juli ablösen. Cairnie ist eine erfahrene Managerin und hatte bereits führende Positionen beim Ölmulti Royal Dutch Shell und der Primark-Mutter Associated British Foods inne. (Reporter: Tanishaa Nadkar, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

