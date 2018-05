MÄRKTE-Übernahmeofferte beflügelt portugiesische Banco BPI

Frankfurt, 07. Mai (Reuters) - Die nahende Komplettübernahme durch die spanische Caixabank beschert Banco BPI den größten Kurssprung seit mehr als drei Jahren. Die Aktien des portugiesischen Geldhauses stiegen an der Börse Lissabon zeitweise um knapp 22 Prozent auf ein Drei-Jahres-Hoch von 1,44 Euro. Dabei wechselten innerhalb der ersten 30 Handelsminuten bereits mehr als drei Mal so viele BPI-Titel den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. Caixabank notierten in Madrid 0,2 Prozent im Minus.

Die drittgrößte spanische Bank bietet BPI-Eignern 1,45 Euro je Aktie. Das portugiesische Institut soll von der Börse genommen werden. Zuvor hatte die Allianz mit dem Verkauf ihrer gut achtprozentigen BPI-Beteiligung den Weg für die Komplett-Übernahme freigemacht.