MÄRKTE-Italienische Banco BPM nach Zahlen auf Talfahrt

Frankfurt, 06. Aug (Reuters) - Enttäuschende Quartalszahlen brocken Banco BPM den größten Kurssturz seit zwei Jahren ein. Die Aktien des drittgrößten italienischen Geldhauses fielen am Montag um bis zu 9,4 Prozent. Der Reingewinn halbierte sich den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorquartal auf 129 Millionen Euro. Die Analysten der Bank Credit Suisse monierten zudem, dass bislang noch keine Entscheidung über den Verkauf eines zehn Milliarden Euro schweren Pakets fauler Kredite gefallen sei. Am Freitag hatte Banco BPM mitgeteilt, dass drei Interessenten in der engeren Wahl seien. (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

