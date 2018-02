MÄRKTE-Gewinnsprung beflügelt russische VTB Bank

Frankfurt, 26. Feb (Reuters) - Eine Gewinnverdoppelung schiebt VTB Bank an. Die Aktien des zweitgrößten russischen Geldhauses stiegen am Montag um bis zu 6,3 Prozent. Dabei wechselten innerhalb der ersten drei Handelsstunden an der Moskauer Börse bereits mehr als doppelt so viele VTB-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. Das Institut steigerte den Überschuss 2017 den Angaben zufolge auf umgerechnet 1,74 Milliarden Euro. Getrieben wurde das Ergebnis von höheren Zins- und Gebühren-Einnahmen sowie einer geringeren Risikovorsorge. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles