BÖRSEN-TICKER-Anleger wetten vermehrt auf EZB-Zinssenkung 2019

Frankfurt, 03. Jun (Reuters) - Spekulation auf eine Zinssenkung der EZB vor dem Jahresende nehmen zu. Kurse am Terminmarkt signalisieren hierfür eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Für die Notenbank-Sitzung am Donnerstag gilt ein solcher Schritt aber als ausgeschlossen.

13:30 ÖLPREIS ZIEHT NACH BEKENNTNIS ZUR FÖRDERBREMSE AN

Die Talfahrt des Ölpreises ist vorerst beendet. Brent verteuert sich um 0,9 Prozent auf 62,57 Dollar je Barrel, nachdem sich Saudi-Arabien zur Förderbremse der Opec und seiner Verbündeten bekannt hat. Wegen der Furcht der Anleger vor einer schwindenden Nachfrage als Folge des Zollstreits zwischen den USA und China hatte sich Brent in den vergangenen Tagen um etwa 14 Prozent verbilligt.

12:55 FALLENDE BOND-RENDITEN DRÜCKEN BANKENAKTIEN

Der weltweite Rückgang der Anleiherenditen macht Finanzwerten zu schaffen. Die Aktien von Citigroup, Goldman Sachs oder JPMorgan verlieren im vorbörslichen US-Geschäft bis zu 1,1 Prozent. Der europäische Banken-Index büßt 1,3 Prozent. Zu den größten Verlierern zählen hier die Titel der Deutschen Bank, die sich um bis zu 4,6 verbilligen und mit 5,80 Euro so wenig kosten wie noch nie.

12:37 ALPHABET-AKTIE VORBÖRSLICH SCHWÄCHER - EVERCORE SENKT PREISZIEL

Ein zurückhaltender Kommentar eines Analysten belastete die Aktien der Google-Mutter Alphabet. Sie verlieren vorbörslich 3,2 Prozent. Evercore-Experte Kevin Rippey schraubte das Kursziel auf 1200 von 1250 Dollar herunter. Er begründete seinen Schritt mit einem Reuters-Bericht, wonach das US-Justizministerium Anti-Kartellermittlungen gegen den Online-Konzern vorbereitet.

10:47 THYSSEN-AKTIE FÄLLT AUF 16-JAHRES-TIEF

Die Talfahrt von Thyssenkrupp geht weiter. Die Aktien fallen um 2,7 Prozent und sind mit 11,03 Euro so billig wie zuletzt vor knapp 16 Jahren.

10:01 RENDITE VON BUNDESANLEIHE ERNEUT AUF REKORDTIEF

Auf der Suche nach sicheren Geldanlagen greifen weitere Anleger zu Bundesanleihen. Dies drückt die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Rekordtief von minus 0,216 Prozent.

09:59 HERUNTERSTUFUNG DRÜCKT AURUBIS

Ein negativer Analystenkommentar setzt Aurbis zu. Die Aktien verlieren 2,5 Prozent auf 38,22 Euro. Die Experten von Kepler Cheuvreux stuften die Titel auf “Hold” von “Buy” zurück und senkten das Kursziel auf 45 von 55 Euro.

09:39 ITALIENS BOND-RENDITEN ZIEHEN WIEDER AN

Wegen Medienberichten über eine angeblich bevorstehende Rücktrittsdrohung von Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte ziehen sich Anleger aus italienischen Staatsanleihen zurück. Dies treibt die Rendite der zehnjährigen Titel auf 2,696 von 2,663 Prozent. Medienberichten zufolge will Conte im Haushaltsstreit mit der EU die Regierungsparteien unter Druck setzen.

09:24 ISRA VISION NACH ZAHLEN IM AUFWIND

Ein Umsatz- und Gewinnanstieg hievt Isra Vision an die Spitze des SDax. Die Aktien gewinnen 6,5 Prozent auf 34,72 Euro.

09:18 CHEF-TWEET GIBT WIRECARD AUFTRIEB

In der Hoffnung auf starke Geschäftszahlen steigen Anleger wieder bei Wirecard ein. Die Aktie steigt um 3,2 Prozent auf 144,55 Euro, nachdem Firmenchef Markus Braun getwittert hatte, sein Unternehmen steuere auf ein “herausragendes” Halbjahresergebnis zu.

07:29 ÖLPREIS AUF TALFAHRT - GOLD GEFRAGT

Die Furcht vor den Folgen des Zollstreits zwischen den USA und China für die Weltwirtschaft schickt den Ölpreis am Montag auf Talfahrt. Brent notiert mit 60,55 Dollar je Barrel so niedrig wie zuletzt vor vier Monaten. Der Goldpreis steigt im Gegenzug auf ein Zweieinhalb-Monats-Hoch von 1311,99 Dollar je Feinunze. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)