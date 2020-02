MÄRKTE-Übernahmeangebot sorgt für Rückenwind bei Italiens Banken

Mailand, 18. Feb (Reuters) - In Italien befeuert das überraschende Übernahmeangebot der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo für den kleineren Rivalen UBI Banca die Nachfrage nach Finanztiteln. Intesa-Aktien legten am Dienstag rund zwei Prozent zu. Die Papiere des Übernahmekandidaten schnellten zur Markteröffnung um 22 Prozent in die Höhe, bevor ihr Handel vorübergehend ausgesetzt wurde. Der Index für den italienischen Banksektor notierte 3,5 Prozent im Plus.

Intesa Sanpaolo hatte in der Nacht mitgeteilt, für UBI Banca 4,9 Milliarden Euro auf den Tisch zu legen. Durch einen Zusammenschluss entstünde das siebtgrößte Geldhaus der Euro-Zone mit einem erwarteten Gewinn von mehr als sechs Milliarden Euro im Jahr 2022. Im vergleichsweise stark zersplitterten italienischen Bankensektor wird schon seit einiger Zeit mit Fusionen und Übernahmen gerechnet.