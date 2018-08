MÄRKTE-Bankaktien in Euro-Zone straucheln wegen Lira-Absturzes

Frankfurt, 10. Aug (Reuters) - Der dramatische Kursverfall der türkischen Lira hat am Freitag die Aktien von Banken aus der Euro-Zone ins Straucheln gebracht. Einem Bericht der “Financial Times” zufolge schauen sich die EZB-Bankenaufseher wegen der Lira-Krise bereits die Verbindungen europäischer Geldhäuser zur Türkei an. Besonders die Banken BBVA aus Spanien, die italienische UniCredit und die französische BNP Paribas stünden im Fokus. “Es schwingt die Sorge mit, dass die europäischen Banken ihr Geld aus der Türkei nicht wiedersehen werden”, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Die Aktien der drei in dem Zeitungsbericht genannten Banken rutschten um je mehr als drei Prozent ab. Deutsche Bank und Commerzbank gerieten in den Strudel und verloren 3,3 und 2,1 Prozent. Bei der Deutschen Bank spielte nach Meinung von Händlern auch eine Herunterstufung von Morgan Stanley eine Rolle. Der Index der europäischen Banken war mit einem Minus von 1,3 Prozent auf 162 Punkte einer der größten Sektorverlierer. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Thomas Krumenacker.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)