MÄRKTE-BASF überzeugt Anleger mit Prognose - Aktie an Dax-Spitze

Frankfurt, 26. Feb (Reuters) - Ein zuversichtlicher Ausblick des BASF-Vorstands auf das laufende Geschäftsjahr hat Anleger überzeugt. Die Aktien des Chemiekonzerns kletterten am Dienstag um bis zu 3,1 Prozent auf 66,78 Euro und waren mit Abstand der größte Gewinner im deutschen Leitindex Dax.GDAXI>. “Viele Anleger waren offenbar davon ausgegangen, dass die Prognose deutlich vorsichtiger ausfällt, vor allem nach dem, was Covestro am Montag verkündet hat”, sagte ein Händler. Auch die Analysten des Bankhauses Lampe äußerten sich zuversichtlich. “Der Ausblick ist eine gute Nachricht”, schrieben sie in einem Kurzkommentar zur Aktie.

BASF rechnet für 2019 mit einem Umsatzplus von bis zu fünf Prozent und einem Anstieg des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) von bis zu zehn Prozent. 2018 sank das Ergebnis um 17 Prozent. Der Kunststoffhersteller Covestro hatte sich am Montag nach einem Gewinneinbruch zurückhaltender gezeigt und wegen höherer Rohstoffkosten sowie eines steigenden Preisdrucks für 2019 weiter sinkende Ergebnisse angekündigt. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)