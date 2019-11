MÄRKTE-Fitnessclub-Betreiber Basic Fit mit kräftigem Kursaufschwung

Frankfurt, 01. Nov (Reuters) - Wachsende Mitgliederzahlen und ein Umsatzsprung bescheren Basic Fit einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Die Aktien des niederländischen Betreibers kostengünstiger Fitnessclubs stiegen am Freitag um bis zu 7,1 Prozent.

Die in den Benelux-Staaten, Frankreich und Spanien aktive Firma steigerte ihre Mitgliederzahl in den ersten neun Monaten des Jahres um knapp 20 Prozent. Der Umsatz legte sogar um mehr als 27 Prozent zu. “Die Quartalsergebnisse unterstreichen erneut die Solidität des Geschäftsmodells”, kommentierten die Analysten der Investmentbank KBC. Die Kursverluste der vergangenen Wochen eröffneten zudem eine günstige Gelegenheit zum Einstieg. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)