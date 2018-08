MÄRKTE-Bayer im freien Fall nach Glyphosat-Schadenersatzklage in USA

Frankfurt, 13. Aug (Reuters) - Eine Schadenersatzklage in den USA im Zusammenhang mit einem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel der Bayer-Tochter Monsanto hat Anleger des deutschen Dax-Konzerns am Montag auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktien rauschten im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um mehr als sechs Prozent in die Tiefe. “Das sorgt für massive Unsicherheit”, sagte ein Händler. “Es geht nicht so sehr um die Summe, die gezahlt werden muss, sondern mehr darum, dass jetzt noch viel mehr Klagen erwartet werden.”

Ein Geschworenengericht in Kalifornien verurteilte Monsanto, einem an Krebs erkrankten Mann Schadenersatz in Höhe von 289 Millionen Dollar zu zahlen. Monsanto sieht sich mehr als 5000 ähnlicher Klagen in den USA gegenüber.

Händlern zufolge stuften Analysten des Brokerhauses MainFirst die Aktien von Bayer in dem Zusammenhang herunter auf “neutral”. Das Kursziel wurde den Angaben zufolge auf 90 von 135 Euro gesenkt.

Auch in Australien waren die Schockwellen des Urteils gegen Monsanto zu spüren. Die Aktien des Agrarchemiekonzerns Nufarm Ltd, der Glyphosat in einigen seiner Produkte benutzt, sackten um bis zu 16,8 Prozent auf 6,27 Australische Dollar ab.