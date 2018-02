MÄRKTE-Mauer Ausblick drückt Bayer auf Fünfzehn-Monats-Tief

Frankfurt, 28. Feb (Reuters) - Anleger haben Bayer-Aktien nach einem mauen Ausblick des Pharma- und Chemiekonzerns am Mittwoch aus den Depots geworfen. Die Papiere fielen um bis zu 3,7 Prozent auf ein Fünfzehn-Monats-Tief von 94,43 Euro. Damit waren sie größter Verlierer im Leitindex Dax.

Im vergangenen Jahr stagnierte der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) von Bayer bei knapp 9,3 Milliarden Euro - das gesteckte Ziel eines Ergebnisses leicht über dem Niveau des Vorjahres konnte das Unternehmen damit nicht erreichen. “Die Schätzungen für das vierte Quartal waren offensichtlich zu optimistisch”, hieß es in einer Analyse des Bankhaus Lampe.

Auch im laufenden Jahr rechnet Bayer mit Stagnation. “Der Ausblick für 2018 ist ziemlich uninspirierend”, fassen die Lampe-Analysten zusammen. Vor allem das Pharmageschäft werde unter einem schwächeren Umsatzwachstum zu leiden haben. Grund dafür seien Nachschubprobleme in der Produktion am Konzernsitz Leverkusen. Die Lieferverzögerungen werden den Betriebsgewinn mit 300 Millionen Euro belasten.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte Bayer wegen Produktionsmängeln am Standort Leverkusen gerügt und einen sogenannten "Warning Letter" erteilt. Dieser betrifft die Produktion von schon lange am Markt etablierten Arzneien wie etwa dem Potenzmittel Levitra und dem Blutdrucksenker Adalat Oros. Wegen der laufenden Korrekturmaßnahmen und Modernisierungsarbeiten kann es zu vorübergehenden Versorgungsunterbrechungen kommen.