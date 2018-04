MÄRKTE-Bayer bekommt neuen Großaktionär - Aktie im Aufwind

Frankfurt, 17. Apr (Reuters) - Ein neuer Großaktionär gibt Bayer Auftrieb. Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns stiegen am Dienstag um mehr als zwei Prozent auf bis zu 100,56 Euro und gehörten zu den größten Dax-Gewinnern. Singapurs Staatsfond Temasek erwirbt über eine Kapitalerhöhung einen Anteil von etwa 3,6 Prozent an Bayer und wird dann rund vier Prozent halten, wie das Leverkusener Unternehmen am Montagabend mitteilte. Temasek habe sich verpflichtet, 31 Millionen neue Bayer-Aktien zu einem Bruttoemissionspreis von insgesamt drei Milliarden Euro zu zeichnen. Reuters-Daten zufolge wird Temasek damit zweitgrößter Einzelaktionär von Bayer. Das größte Paket hält gegenwärtig der US-Vermögensverwalter Blackrock mit gut sieben Prozent, gefolgt von dem Investor The Vanguard Group mit 2,56 Prozent.

Die Erlöse durch den Ausbau des Temasek-Anteils sollen nach Angaben von Bayer bei der angekündigten Kapitalerhöhung zur Finanzierung der 62,5 Milliarden Dollar schweren Monsanto-Übernahme voll berücksichtigt werden. Dass Temasek die Papiere zu einem marktnahen Preis erwerbe, verringere den negativen Einfluss der verbleibenden Kapitalerhöhung auf den Aktienkurs erheblich, urteilte Markus Mayer von der Baaderbank. Er geht davon aus, dass zur Finanzierung des Monsanto-Deals nun nur noch eine Kapitalerhöhung von vier bis fünf Milliarden Dollar statt wie bislang von ihm erwartet von acht Milliarden nötig ist. Der Start dieser Kapitalerhöhung könnte zeitnah nach dem Erhalt der noch offenen kartellrechtlichen Genehmigungen der Monsanto-Übernahme erfolgen.