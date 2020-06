MÄRKTE-Befreiungsschlag für Bayer im Glyphosat-Streit beflügelt Aktien

Frankfurt, 25. Jun (Reuters) - Erleichtert über eine Einigung im Glyphosat-Streit haben Anleger bei Bayer-Aktien zugegriffen. Die Papiere kletterten am Donnerstag in der Spitze um 3,6 Prozent auf 72,48 Euro. Im Anschluss schmolz das Plus im Zuge eines schwächeren Gesamtmarktes auf 1,1 Prozent ab. Der Pharma- und Agrarchemie-Konzern zahlt in den USA für den Vergleich und mögliche künftige Fälle bis zu 10,9 Milliarden Dollar.

“Die Beilegung des Rechtsstreits ist ein teurer Befreiungsschlag für Bayer, der die Rechtsrisiken massiv reduziert hat und damit die Unsicherheiten am Kapitalmarkt beseitigt”, sagte Ingo Speich, Leiter Corporate Governance & Nachhaltigkeit bei Deka Investment. Etwa drei Viertel der eingereichten und drohenden Klagen sind damit vom Tisch. “Das mag nicht das Ende der Saga sein, aber im Prinzip scheint das Schlimmste vorbei zu sein”, konstatierten die Analysten der Bank HSBC.

Der Reputationsschaden für den Konzern lasse sich dadurch aber nicht aus der Welt schaffen, sagte Speich. Bayer hatte sich die Probleme mit den angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Glyphosat mit der Übernahme des US-Konzerns Monsanto ins Haus geholt, der Aktienkurs des einst wertvollsten Unternehmens im Dax knickte innerhalb von zwei Jahren um fast 30 Prozent ein. Die Vergleichsverhandlungen waren schwierig, weil Bayer Glyphosat auf dem Markt behalten, aber weitere Klagen in der Zukunft vermeiden wollte. Glyphosat zählt weltweit zu den meist verwendeten Herbiziden. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)