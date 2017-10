MÄRKTE-Bayer profitieren von kräftigem Gewinnplus bei Monsanto

Frankfurt, 04. Okt (Reuters) - Der Quartalsbericht von Monsanto hat am Mittwoch den Anlegern Lust auf Bayer gemacht. Die Aktien stiegen um zwei Prozent auf 117,55 Euro und zählten damit im Dax zu den Favoriten. Monsanto lagen im US-Handel zu. Der Saatguthersteller, den Bayer für rund 66 Milliarden Dollar kauft, hat im vierten Quartal einen Gewinn von 20 Millionen Dollar gemacht, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Nettoverlust von 191 Millionen Dollar zu Buche stand. Der Umsatz legte um fast fünf Prozent auf 2,686 Milliarden Dollar zu. Dabei kam Monsanto ein deutlich stärkeres Geschäft mit Mais- und Sojabohnensaatgut zu Gute.

Bayer muss sich unterdessen bei der Mega-Übernahme weiter gedulden. Die Leverkusener beantragten im September bei der EU-Kommission eine Verlängerung der Prüffrist für den Zukauf vereinbart. Den Abschluss der Transaktion erwartet Bayer dadurch nun Anfang 2018 statt wie geplant Ende 2017.

