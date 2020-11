MÄRKTE-Prognoseanhebung hilft Bechtle auf Drei-Wochen-Hoch

Frankfurt, 11. Nov (Reuters) - Anleger feiern die ermutigenden Geschäftsaussichten von Bechtle. Die Aktien des IT-Systemhauses sprangen am Mittwoch in der Spitze um 13,7 Prozent auf ein Drei-Wochen-Hoch von 171 Euro.

Das Unternehmen profitiert vor allem von einer durch die Corona-Pandemie verstärkten Nachfrage nach Homeoffice-Ausrüstungen. “Bechtle hat sich in einem schwierigen Umfeld weiterhin gut behauptet”, fassten die Analysten von Baader zusammen. Positiv sei, dass das IT-E-Commerce-Geschäft im dritten Quartal zum Wachstum zurückgekehrt sei. In diesem Segment wuchs der Umsatz um 3,1 Prozent nach einem Rückgang von 6,6 Prozent im Vorquartal. Für das Gesamtjahr traut sich Bechtle nun insgesamt mehr zu. Das Ergebnis vor Steuern werde voraussichtlich um mehr als zehn Prozent steigen. Bisher hatte das Unternehmen mindestens fünf Prozent Zuwachs in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll 2020 zwischen fünf bis zehn Prozent zulegen.

Den Analysten von Baader zufolge wird für 2021 entscheidend sein, ob Bechtle die Probeabos für Cloud-Lösungen in bare Münze umwandeln kann. "Das könnte dem Unternehmen auch auf der Margenseite helfen." Seit Jahresbeginn haben die Aktien von Bechtle rund 20 Prozent gewonnen.