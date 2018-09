MÄRKTE-Markteintritt in China stimmt Befesa-Anleger zuversichtlich

Frankfurt, 25. Sep (Reuters) - Die Geschäftsausweitung nach China stößt bei Anlegern des Rohstoffrecycling-Unternehmens Befesa auf Gefallen. Die Aktien des SDax-Neulings kletterten am Dienstag um bis zu 4,3 Prozent auf ein Vier-Wochen-Hoch von 42,85 Euro und waren größter Gewinner im Kleinwerteindex. Diesem gehören sie seit Montag an.

Der Konzern mit Sitz in Luxemburg unterzeichnete nach eigenen Angaben mit der Wirtschaftsregion Jiangsu Changzhou eine Vereinbarung zum Bau einer Recyclinganlage für Stahlstaub. Dabei handele es sich um die erste solche Anlage in der Volksrepublik. Befesa ist bereits in Europa, der Türkei und Südkorea vertreten. Eröffnet werden soll die Anlage in China in der zweiten Jahreshälfte 2020. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)