MÄRKTE-Beiersdorf lockt Anleger mit höherer Umsatzprognose

Frankfurt, 26. Okt (Reuters) - Mit der Anhebung der Umsatzprognose hat Beiersdorf am Donnerstag Anleger in Kauflaune versetzt. Die Aktien stiegen um 4,6 Prozent auf 95,17 Euro und führten damit die Dax-Gewinnerliste an. “Das waren durchweg super gute Zahlen”, sagte ein Händler. Die Analysten von Baader Helvea verwiesen darauf, dass die Quartals- wie auch die Neunmonatszahlen über den Erwartungen gelegen hätten - selbst unter Berücksichtigung des Hacker-Angriffs im Juni. Verglichen zu den Wettbewerbern sei das beeindruckend.

Der Hersteller von Marken wie Nivea, Eucerin und La Prairie hatte nach einem starken Wachstum sowohl im Kosmetikgeschäft als auch bei der Tochter Tesa die Umsatzprognose fürs Gesamtjahr auf vier bis fünf Prozent nach bisher drei bis vier Prozent angehoben.