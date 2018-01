MÄRKTE-Beiersdorf steht trotz Rekordumsatz auf Verkaufslisten

Frankfurt, 09. Jan (Reuters) - Beiersdorf kann mit seinen Quartalszahlen nicht bei Anlegern punkten. Die Aktien des “Nivea”- und “Tesa”-Herstellers verloren am Dienstag um bis zu 1,2 Prozent auf 99,08 Euro und trugen zeitweise die rote Laterne im Dax. Zahlreiche Analysten hätten sich verhalten über die am Montag veröffentlichen vorläufigen Bilanzzahlen geäußert, sagte ein Händler. So zeigten sich etwa die Experten der Investmentbank Baader Helvea enttäuscht über die Prognosen des Nettogewinns.

Dieser soll laut Beiersdorf leicht über dem Vorjahreswert von 15 Prozent liegen. An der Gewinnprognose hielt der Konzern fest, obwohl der Umsatz im abgelaufenen Quartal mit gut sieben Milliarden Euro höher ausfiel als erwartet.