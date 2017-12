MÄRKTE-Starke Zahlen beflügeln Hausbauer Berkeley

Frankfurt, 08. Dez (Reuters) - Ein Gewinnsprung und eine angehobene Gewinnprognose hieven die Aktien von Berkeley auf ein Rekordhoch. Die Papiere des britischen Eigenheimbauers stiegen am Freitag um gut zehn Prozent auf 4235 Pence und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit zweieinhalb Jahren zu. In ihrem Schlepptau gewannen die Rivalen Barratt, Persimmon und Taylor Wimpey bis zu 3,7 Prozent.

In der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres steigerte das Unternehmen den Vorsteuergewinn um 36 Prozent auf umgerechnet 612 Millionen Pfund. Auf dieser Basis peilt Berkeley nun für den Fünfjahreszeitraum von Mai 2016 bis Mai 2021 ein Gesamtergebnis von umgerechnet 3,8 statt 3,4 Milliarden Euro an. Die konjunkturellen Unsicherheiten wegen des Brexit spielten für Berkeley derzeit nur eine untergeordnete Rolle, urteilten die Analysten der Investmentbank Jefferies. (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)