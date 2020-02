MÄRKTE-Fehlende Gewinne liegen Beyond-Meat-Investoren schwer im Magen

Bangalore, 28. Feb (Reuters) - Fehlende Gewinne verderben den Anlegern von Beyond Meat den Appetit gründlich. Die Aktien des Herstellers von veganen Burger-Bratlingen brachen am Freitag um fast ein Fünftel auf 85 Dollar ein. Das Unternehmen erwirtschaftete im vierten Quartal einen Verlust von einem Cent je Aktie, während Experten einen Gewinn in dieser Größenordnung erwartet hatten.

“Eine hohe Bewertung, der zunehmende Wettbewerb und die Möglichkeit, dass nach dem Ende der Sperrfrist weitere Aktien verkauft werden, lassen darauf schließen, dass das Aufwärtspotenzial für die Papiere begrenzt ist”, sagte Rupesh Parikh, Analyst bei der Investmentbank Oppenheimer. Dennoch seien die Zahlen immer noch stark, und das Unternehmen sei nur wenig von einem Gewinn entfernt, während es zugleich massiv in die Produktion investiere und seine Bratlinge weltweit auf den Markt bringe. Jefferies-Experte Rob Dickerson sagte, der Expansionskurs sei richtig, auch wenn er kurzfristig auf die Gewinne drücke. “Wir halten nur die Bewertung für zu hoch, um noch einzusteigen, wenn man sich die Unsicherheit zum Wettbewerb und möglichem Kapitalbedarf in den kommenden drei Jahren ansieht.”

Beyond Meat stellt Bratlinge her, die Fleisch stark ähneln und unter anderem in McDonald's-Restaurants verkauft werden. In den Monaten nach dem Börsengang hatte sich der Kurs auf 239,71 Dollar mehr als verfünffacht. Der Erfolg ruft Konkurrenten wie Kellogg und Nestle auf den Plan, die inzwischen ebenfalls fleischlose Burger auf den Markt gebracht haben.