MÄRKTE-Größerer Test mit McDonalds schmeckt Beyond-Meat-Anlegern

Frankfurt, 08. Jan (Reuters) - Die Ausweitung der Test-Verkäufe bei McDonalds gibt Beyond Meat Rückenwind. Die Aktien des Anbieters veganer Burger-Buletten stiegen am Mittwoch im vorbörslichen US-Geschäft um knapp sieben Prozent. Am Dienstag hatten sie bereits knapp 13 Prozent zugelegt, nachdem Rivale Impossible Foods seine Verhandlungen mit der Schnellrestaurant-Kette beendet hatte. Das Unternehmen hatte der Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt, McDonalds nicht in ausreichender Menge mit seiner Fleisch-Alternative beliefern zu können.

McDonalds will künftig Beyond-Meat-Burger in 52 kanadischen Filialen anbieten. Das sind fast doppelt so viele wie bislang. Die Analysten der Bank UBS schätzen, dass die Schnellrestaurant-Kette bei einer weltweiten Einführung mehr als 250 Millionen vegetarische Burger absetzen könnte. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)