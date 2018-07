MÄRKTE-Rekord-Eisenerzförderung gibt BHP Auftrieb

Frankfurt, 18. Jul (Reuters) - Ein brummendes Eisenerz-Geschäft und ein optimistischerer Ausblick hieven BHP Billiton an die Spitze des Londoner Auswahlindex FTSE. Die Aktien des weltgrößten Bergbaukonzerns stiegen am Mittwoch um bis zu 3,2 Prozent auf 1675,8 Pence. In ihrem Windschatten gewannen die Aktien der Konkurrenten Rio Tinto und Glencore jeweils 0,7 Prozent.

Die Eisenerzförderung stieg den Angaben zufolge im Geschäftsjahr 2018/2019 um acht Prozent auf ein Rekordhoch von 275 Millionen Tonnen. Dies sei etwas mehr als erwartet, schrieben die Analysten der Investmentbank Jefferies in einem Kommentar. Für 2018/2019 stellte BHP eine Fördermenge von 273 bis 283 Millionen Tonnen in Aussicht. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)