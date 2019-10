MÄRKTE-Anleger-Begeisterung für Feuerzeug-Hersteller BIC erlischt

Frankfurt, 14. Okt (Reuters) - Gesenkte Gesamtjahresziele schicken BIC auf Talfahrt. Die Aktien des französischen Anbieters von Feuerzeugen, Kugelschreibern und Rasierklingen fielen am Montag um bis zu 6,8 Prozent und gaben damit ihre Kursgewinne der vergangenen Wochen wieder ab.

Wegen eines schwächelnden Feuerzeug-Geschäfts in den USA rechnet BIC mit einem stagnierenden bis leicht rückläufigen Gesamtjahresumsatz. Bislang hatte das Unternehmen ein leichtes Plus angepeilt. Die Gewinnmarge werde am unteren Ende der anvisierten Spanne von 16,5 bis 18 Prozent bleiben. Eine Verbesserung des Marktumfeldes sei nicht in Sicht, schrieben die Analysten von der Investmentbank Bryan, Garnier & Co.