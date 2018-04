MÄRKTE-Feuerzeugfirma Bic entflammt mit Ergebnis Kauflust bei Anlegern

Frankfurt, 25. Apr (Reuters) - Der französische Konzern Societe Bic hat mit seinem Quartalsergebnis die Erwartungen der Anleger am Mittwoch getoppt. Die Aktien des Herstellers von Feuerzeugen, Kugelschreibern und Rasierern kletterten an der Pariser Börse um 6,3 Prozent auf 84,65 Euro. Damit waren sie so teuer wie seit knapp sechs Wochen nicht mehr.

Bic habe im ersten Quartal vor allem mit der Margenentwicklung überzeugt, kommentierten die Analysten von Bryan Garnier. Zwar ging diese auf 16,7 Prozent nach 17,1 Prozent im Vorjahreszeitraum leicht zurück. Börsianer hätten aber Schlimmeres erwartet. Obwohl die Umsatzentwicklung unter den Erwartungen gelegen habe, sei das mehr als wettgemacht worden durch die überraschend hohe Profitabilität, betonte Analyst Cedric Rossi. (Reporter: Anna Pruchnicka, bearbeitet von Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)