MÄRKTE-Analysten schätzen Gewinnaussichten der Firmen in Europa besser ein

Mailand, 31. Jul (Reuters) - Börsenexperten beurteilen die Gewinnchancen der Unternehmen in Europa wieder besser. Wie aus IBES-Refinitiv-Daten vom Dienstagabend hervorgeht, gehen sie davon aus, dass die Mitglieder des paneuropäischen Stoxx-600 im abgelaufenen Quartal ihren Gewinn um 0,6 Prozent gesteigert haben. Noch vor einer Woche hatten die Experten mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet. Damit könnten die Unternehmen in Europa möglicherweise den zweiten Rückgang in Folge vermeiden: Zu Jahresauftakt waren die Gewinne noch um zwei Prozent gesunken. Allerdings hatten die Firmen vor Jahresfrist noch ein Plus von 9,7 Prozent geschafft.

Beim Umsatz sagen die Analysten ein Plus von 2,7 Prozent voraus. Auch hier sind sie optimistischer als vor einer Woche, als sie noch lediglich 0,9 Prozent Plus für möglich gehalten hatten.