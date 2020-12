MÄRKTE-Bilfinger-Aktie profitiert nur kurz von Apleona-Verkauf

Frankfurt, 07. Dez (Reuters) - Ein mehr als 200 Millionen Euro schwerer Buchgewinn aus dem Weiterverkauf der ehemaligen Gebäude- und Immobilien-Dienstleistungssparte Apleona hat nur ein Strohfeuer in der Bilfinger-Aktie ausgelöst. Das Papier des Bau- und Industriedienstleisters sprang am Montag zur Eröffnung gegen den Trend um bis zu acht Prozent nach oben, pendelte sich aber mit 24 Euro wenig später knapp oberhalb des Niveaus vom Freitag ein. Bilfinger winkt ein Erlös von 450 bis 470 Millionen Euro, nachdem der schwedische Finanzinvestor EQT Apleona für 1,6 Milliarden Euro an die französische Beteiligungsfirma PAI Partners weitergereicht hat.

Der Mannheimer Konzern hatte sich beim Verkauf der heutigen Apleona an EQT 2016 eine Beteiligung von 49 Prozent am Erlös einen möglichen Weiterverkaufs - abzüglich Schulden - zusichern lassen. Das Geld soll im zweiten Quartal 2021 fließen. Apleona stand noch mit 240 Millionen Euro in den Büchern von Bilfinger.

Apleona zählt rund 20.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von zwei Milliarden Euro. Experten sorgen sich wegen der langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Geschäft des Immobiliendienstleisters. Für das laufende Jahr erwartet Apleona früheren Angaben zufolge einen operativen Gewinn (Ebitda) von 135 Millionen Euro. Das Unternehmen arbeitet unter anderem für Konzerne wie BMW, Volkswagen, Daimler, BASF, Adidas, Siemens und Lufthansa.