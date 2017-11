MÄRKTE-Biotest unter Druck - Angeblich US-Bedenken gegen Übernahme

Frankfurt, 01. Nov (Reuters) - Spekulationen auf Probleme bei der Übernahme von Biotest durch den chinesischen Investor Creat Group haben die Aktien des Biotechunternehmens am Mittwoch unter Druck gesetzt. Die Papiere gaben 12,4 Prozent auf 19,89 Euro nach. Damit notierten sie so tief wie seit mehr als fünf Monaten nicht mehr und waren mit Abstand größter Verlierer im Kleinwertesegment SDax.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen gemeldet, die USA wollten den Deal genauer unter die Lupe nehmen. Die Transaktion solle von der US-Behörde für Auslandsinvestitionen (CFIUS) umfassend geprüft werden. Der deutsche Chipanlagenbauer Aixtron hatte wegen Sicherheitsbedenken dieser Behörde den geplanten Verkauf an die chinesische Fujian Grand Chip Investment (FGC) abblasen müssen.

Eine endgültige Entscheidung zu Biotest werde frühestens diese Woche getroffen, hieß es in der Meldung. Biotest und Creat könnten noch versuchen, Bedenken der Amerikaner auszuräumen. Dabei gehe es vor allem um den Zugang von Creat zu persönlichen Daten von Plasma-Spendern und Patienten. Biotest bietet biologische Arzneimittel an, die entweder aus menschlichem Blutplasma gewonnen oder biotechnologisch hergestellt werden.

Das hessische Pharmaunternehmen und der chinesische Investor wollten sich nicht dazu äußern, ob CFIUS Bedenken angemeldet hat und den Deal näher prüft. Der Übernahmeprozess dauere an, Creat befinde sich in Gesprächen mit der Behörde, hieß es von beiden Seiten lediglich. (Reporter: Anika Ross und Patricia Weiß, redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)