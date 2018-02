MÄRKTE-Aktien von deutschem Bitcoinbörsen-Betreiber auf Höhenflug

Frankfurt, 07. Feb (Reuters) - Florierende Geschäfte im Zuge des Kryptowährungsbooms haben dem Betreiber der einzigen deutschen Bitcoin-Börse das kräftigste Kursplus seit rund fünf Monaten beschert. Die Aktien der Bitcoin Group legten im frühen Handel am Mittwoch um bis zu 22,1 Prozent auf 36,18 Euro zu.

Dank starkem Kundenzuwachs konnte die Bitcoin Group im vergangenen Jahr den Umsatz auf 12,6 Millionen Euro mehr als verzehnfachen. Das Ergebnis vor Steuern schoss auf 10,8 Millionen von rund 200.000 Euro im vorherigen Jahr. Die Zahl der Kunden auf der Handelsplattform Bitcoin.de stieg 2017 auf mehr als 665.000 und im bisherigen Jahresverlauf weiter auf über 715.000. Wegen der großen Nachfrage will die Börse ihr Angebot ausweiten. Die Cyberdevisen Bitcoin und Co waren im vergangenen Jahr von Hoch zu Hoch geeilt, ließen zuletzt aber kräftig Federn. (Reporter: Christian Götz; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236.)