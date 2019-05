MÄRKTE-Bitcoin auf Erholungskurs - Kurs über 7000 Dollar

Frankfurt, 13. Mai (Reuters) - Anleger reißen sich wieder um Bitcoin. Der Kurs der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise stieg am Montag um bis zu 14,1 Prozent auf ein Acht-Monats-Hoch von 7175,83 Dollar. Am Wochenende hatte er sogar erstmals seit einem guten Dreiviertel Jahr die 7500er Markt übersprungen. “Das wachsende Interesse von institutionellen Vermögensverwaltern schürt neue Hoffnungen”, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. “Zu den hartgesottenen Anlegern, welche Bitcoin mehr oder weniger am Leben gehalten haben, gesellen sich immer mehr kurz bis mittelfristige Investoren.” Außerdem müssten diejenigen Anleger, die auf einen weiteren Verfall von Bitcoin gesetzt hatten, entsprechende Wetten auflösen. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

