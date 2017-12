MÄRKTE-Bitcoin-Erholung gibt Krypto-Branche Auftrieb

Frankfurt, 27. Dez (Reuters) - Der wieder anziehende Bitcoin-Kurs ermuntert Anleger zum Einstieg bei Unternehmen aus dem Umfeld der Cyber-Devise. Die Aktien der Bitcoin Group, Betreiberin der einzigen deutschen Bitcoin-Börse, stiegen am Mittwoch im Frankfurter Frühhandel um knapp zehn Prozent. Die japanischen Internet-Anbieter GMO und Ceres, die beide auch Bitcoin “schürfen”, gewannen bis zu 13 Prozent. An der Wall Street hatten die Titel von Firmen wie Riot oder LongFin, die sich mit Krypto-Währungen oder der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie beschäftigen, am Dienstag sogar jeweils rund 30 Prozent im Plus geschlossen.

Alle diese Aktienwerte waren während des Bitcoin-Kurssturzes vom vergangenen Freitag unter die Räder gekommen. Kurz vor dem verlängerten Weihnachtswochenende brach der Preis der Cyber-Devise um zeitweise mehr als 30 Prozent auf 10.800 Dollar ein. Am Mittwoch lag er 1,2 Prozent im Plus bei 16.173 Dollar. "Doch wie nachhaltig und gesund die Erholungsbewegung ist, bleibt mit kritischen Augen zu beobachten", warnte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX. "Ein Kursverfall solchen Ausmaßes hinterlässt einen faden Beigeschmack."