MÄRKTE-Partnerschaft mit Microsoft beflügelt BlackBerry

Frankfurt, 20. Mrz (Reuters) - Die geplante Partnerschaft mit Microsoft gibt BlackBerry Auftrieb. Die an der Wall Street notierten Aktien des kanadischen Spezialisten für Sicherheitssoftware legten am Dienstag vorbörslich knapp sechs Prozent zu. Der einstige Smartphone-Pionier liefert Programme, die Microsofts Firmenkunden einen sicheren Zugriff auf Word- oder Excel-Dateien über das Smartphone ermöglichen. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

