MÄRKTE-Zahlen dürften Blackberry Erholung bescheren

New York, 28. Mrz (Reuters) - Mit einem überraschenden Gewinn hat Blackberry am Mittwoch den Anlegern in New York vorbörslich Kauflaune gemacht. Die Aktien des Smartphone-Pioniers, die auch in Toronto gelistet sind, wurden mit einem Plus von über fünf Prozent indiziert. Am Dienstag waren sie um über fünf Prozent gefallen. Blackberry hatte für das vierte Quartal bereinigt einen Gewinn je Aktie von fünf Cent ausgewiesen. Analysten hatten im Schnitt mit einer schwarzen null gerechnet. Insgesamt gingen die Umsätze allerdings um 18,5 Prozent auf 233 Millionen Dollar zurück. (Reporter: Büro Bangalore und Andrea Lentz in Frankfurt; redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

