MÄRKTE-HelloFresh-Rivale Blue Apron im Minus

Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - Die wachsende Konkurrenz verdirbt Anlegern den Appetit auf Blue Apron. Die Aktien des Kochboxen-Versenders fielen am Montag um bis zu 5,5 Prozent auf 2,59 Dollar und lagen damit nur noch einen US-Cent über ihrem Rekordtief.

Wal-Mart steigt mit einem eigenen Angebot in das Geschäft mit Kochboxen ein. Im Laufe des Jahres sind sie den Angaben zufolge in mehr als 2000 Filialen des weltgrößten Einzelhändlers verfügbar. In der vergangenen Woche hatte ein weiterer Blue-Apron-Rivale, DoorDash, bekanntgegeben, eine Finanzspritze von 535 Millionen Dollar von Investoren unter der Führung des japanischen Telekom-Konzerns Softbank erhalten zu haben.