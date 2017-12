MÄRKTE-HelloFresh-Rivale Blue Apron wechselt Chef - Aktie steigt

Frankfurt, 01. Dez (Reuters) - Der Chefwechsel beim amerikanischen HelloFresh-Konkurrenten Blue Apron kommt bei Anlegern gut an. Die Aktien des Kochboxen-Lieferdienstes kletterten am Freitag an der Wall Street um 5,5 Prozent auf 3,16 Dollar. Nur fünf Monate nach dem Börsengang wird der bisherige Blue-Apron-Boss Matt Salzberg ersetzt von Finanzchef Brad Dickerson. Der Konzern steht unter Druck wegen einer wachsenden Konkurrenz durch den Internetriesen Amazon, der ebenfalls Lebensmittel ausliefern will. Beim Börsengang Ende Juni war die Blue-Apron-Aktie noch zehn Dollar wert. Im vergangenen Quartal hatte Blue Apron den Nettoverlust auf 87,2 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Der Berliner Kochboxen-Versender HelloFresh, an dem der Startup-Investor Rocket Internet fast die Hälfte hält, verringerte seinen Fehlbetrag im vergangenen Vierteljahr dagegen auf 17 Millionen Euro. (Reporter: Uday Sampath, Amy Caren Daniel, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles