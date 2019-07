MÄRKTE-Burger ohne Fleisch schmecken Blue-Apron-Anlegern

Bangalore, 16. Jul (Reuters) - Der US-Essenslieferdienst Blue Apron nimmt die fleischlosen Burger von Beyond Meat in seinen Speiseplan auf und trifft damit den Geschmack der Kunden. Die Aktien schnellen um mehr als 19 Prozent in die Höhe. “Wir wissen, dass eine wachsende Zahl von Verbrauchern an pflanzlichem Eiweiß interessiert sind, als Alternative zu Fleisch, auf der Suche nach neuen Inhaltsstoffen oder eine Möglichkeit, sich nachhaltiger zu ernähren”, sagte Blue-Apron-Chefin Linda Kozlowski.

Beyond Meat stellt Fleischersatz-Burger unter anderem aus Erbsen, Bohnen und Reis her, die optisch und von der Textur her an Rindfleisch erinnern sollen. Analysten gehen davon aus, dass der Markt für Fleischersatz in den USA bis 2035 auf 100 Milliarden Dollar wächst.