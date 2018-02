MÄRKTE-Spekulationen über Abgas-Software drücken BMW

Frankfurt, 23. Feb (Reuters) - Aktien von BMW sind am Freitagnachmittag wegen eines Berichts über mögliche Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Abgas-Software abgerutscht. Die Titel kippten 1,7 Prozent ins Minus auf 85,77 Euro, nachdem sie zuvor rund ein Prozent höher gelegen hatten. Händler verwiesen auf einen Bericht des Magazines “Der Spiegel”. Demzufolge habe der Konzern gegenüber dem Kraftfahrzeug-Bundesamt (KBA) eingeräumt, eine Software in zwei Modellen aufgespielt zu haben, die das Abgassystem der Diesel manipuliere. Eine solche Software befinde sich im Luxusmodell, dem BMW 7er und zusätzlich auch Dieseln aus der 5er-Baureihe. BMW teilte am Abend mit, eine korrekt entwickelte Software sei einigen dafür nicht geeigneten Modell-Versionen irrtümlich zugeordnet worden. Nun würden 11.700 Fahrzeuge in die Werkstätten zurückgerufen. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)

