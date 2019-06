MÄRKTE-Neue Probleme der 737 MAX schicken Boeing auf Talfahrt

Frankfurt, 27. Jun (Reuters) - Neue Probleme bei Maschinen des Typs 737 MAX lösen einen Ausverkauf bei Boeing aus. Die Aktien des Flugzeug-Bauers fielen im vorbörslichen US-Geschäft am Donnerstag um 6,3 Prozent.

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA fordert vom Airbus-Rivalen Software-Änderungen, bevor die 737-Maschinen, für die nach zwei Abstürzen ein weltweites Flugverbot gilt, wieder eine Startfreigabe erhalten. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor exklusiv berichtet, dass die Behörde bei Tests im Simulator neue Risiken identifiziert hatte. Boeing arbeitet nach eigenen Angaben an der Behebung des Fehlers, der nicht im Zusammenhang mit den Arbeiten an der Flug-Software in Folge der Abstürze steht.