MÄRKTE-Boeing-Aktie fällt auf 2-1/2-Jahres-Tief

Frankfurt, 11. Mrz (Reuters) - Ein akuter Geldbedarf bei Boeing verunsichert Anleger. Die Aktien des US-Flugzeugbauers fielen am Mittwoch um bis zu elf Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 205,57 Dollar. Einem Insider zufolge will das Unternehmen eine 13,8 Milliarden Dollar schwere Kreditlinie bis zum Freitag komplett ausschöpfen, um damit die Folgen der Coronavirus-Epidemie abzufedern. Mit den Problemen um den Unglücksflieger 737 MAX, der seit Monaten am Boden bleiben muss, habe das nichts zu tun. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

