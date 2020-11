MÄRKTE-Aussicht auf Flugerlaubnis für 737 MAX beflügelt Boeing-Aktien

Bangalore, 10. Nov (Reuters) - Die Aussicht auf eine baldige Flugerlaubnis für den Unglücksflieger 737 MAX noch im November stützt die Boeing-Aktien. Die Papiere legen im vorbörslichen US-Handel 5,4 Prozent zu und notieren so hoch wie seit fast drei Monaten nicht.

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA prüft gerade, ob sie der Maschine wieder die Freigabe zum Start erteilen kann. Der FAA-Chef Steve Dickson sagte, die Prüfung könne in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Insidern zufolge könnte die Behörde bereits am 18. November grünes Licht geben. Die Maschinen stehen am Boden, nachdem es binnen fünf Monaten zu zwei Abstürzen mit Hunderten Toten gekommen war. (Reporterin: Shreyasee Raj, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)