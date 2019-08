MÄRKTE-Anlegern schmeckt Ausblick von Bonduelle nicht

Frankfurt, 06. Aug (Reuters) - Zweifel an den Gewinnzielen drücken die Aktien von Bonduelle auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief. Sie verlieren am Dienstag in Paris bis zu 7,7 Prozent auf 23,95 Euro.

Der für sein Dosengemüse bekannte französische Lebensmittel-Hersteller habe zwar seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2018/2019 bekräftigt, schrieb Analyst Florent Thy-Tine vom Brokerhaus Mid Cap Partners. Allerdings seien darin Zahlungen eines Versicherers zum Ausgleich von Verlusten aus der Kontamination von Salat mit Coli-Bakterien enthalten. Da dieser bislang die Zahlung verweigere, stehe das operative Gewinnziel von Bonduelle in Frage. (Reporter: Hakan Ersenm, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)