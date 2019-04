MÄRKTE-Zalando-Rivale Boohoo nach Zahlen im Aufwind

Frankfurt, 24. Apr (Reuters) - Ein überraschend großer Gewinnsprung beflügelt Boohoo. Die Aktien des britischen Online-Modehändlers stiegen am Mittwoch um bis zu 4,2 Prozent. In ihrem Windschatten verteuerten sich die Titel des deutschen Rivalen Zalando um 3,1 Prozent.

Boohoo steigerte den operativen Gesamtjahresgewinn um knapp die Hälfte auf umgerechnet 88 Millionen Euro. Der Umsatz stieg in ähnlichem Umfang auf 987 Millionen Euro. Beeindruckend sei, dass das Unternehmen dies trotz massiver Investitionen in sein Wachstum geschafft habe, schrieb Analystin Caroline Gulliver von der Investmentbank Jefferies.