MÄRKTE-Europa-League-Einzug des BVB macht Anlegern Mut

Frankfurt, 07. Dez (Reuters) - Anleger von Borussia Dortmund fassen nach dem Einzug in die Europa League wieder etwas Mut. Die Titel des unter einem Formtief leidenden Fußballvereins legten am Donnerstag um 4,3 Prozent auf 6,16 Euro zu und zählten zu den größten Gewinnern im Kleinwertesegment SDax.

Zwar kassierten die Schwarz-Gelben am Mittwoch gegen Real Madrid mit 2:3 erneut eine Niederlage. Dennoch qualifizierten sie sich für den nach der Champions League zweithöchsten UEFA-Pokalwettbewerb Europas. “Zudem war das Spiel ganz gut und hat damit Hoffnungen auf eine Stabilisierung der Mannschaft gebracht”, kommentierte ein Händler. Auch habe Pierre-Emerick Aubameyang zwei Tore geschossen. “Das dürfte ihm gut getan haben und damit dem BVB, der darauf hoffen kann, dass bei dem Weltklassestürmer der Knoten nun wieder geplatzt ist.” Der Spieler und sein Verein waren in letzter Zeit öfters aneinandergeraten, Aubameyang wurde dabei mangelnde Disziplin vorgeworfen.

Nach dem Aus in der Champions League und der Negativserie in der Bundesliga steht der Verein unter Druck. In den vergangenen drei Monaten ist der Aktienkurs um rund 22 Prozent gefallen.